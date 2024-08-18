• قوة من الجيش اليوغندي قوامها 3 كتائب تدخل حدود دولة جنوب السودان وترتكز في منطقة راجا الحدودية .. • دخول القوات اليوغندية إلي راجا يتسبب في أزمة مكتومة بين جوبا وكمبالا . ومخاوف من تواصل يوغندي مع مليشيا التمرد السريع بطريق نيالا راجا .. الكاتب/ عبدالماجد عبدالحميد

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