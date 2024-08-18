والي الخرطوم يقف.على ترتيبات إدخال التعليم الالكتروني

قدم والى الخرطوم الأستاذ أحمد عثمان حمزة واجب العزاء للمعلمين والعاملين بوزارة التربية والتعليم بولاية الخرطوم فى وفاة فقيد البلاد وزير التربية والتعليم الاتحادي الأستاذ محمود سر الختم الحورى الذى وافته المنية مؤخراً بالقاهرة.

ونقل الوالى تعازى اعضاء حكومة الولاية لرئيس واعضاء مجلس السيادة وزملاء الفقيد من المعلمين والمعلمات.

وعدد الوالى مآثر الفقيد فى دعم مسيرة التعليم بالبلاد مشيراً لاسهمات الفقيد فى توفيق أوضاع المعلمين الذين تجاوزوا الصعاب لإستئناف العام الدراسي جزئيا وفق إجراء الوزارة الاتحادية

من جانبه امتدح مدير عام وزارة التربية والتعليم الأستاذ قريب الله محمد احمد، جهود فقيد التعليم الوزير محمد سر الختم الحورى فى دعم التعليم بالولايات بمراحلة المختلفة مشيدا بمواقفه الداعمة لولاية الخرطوم.

الى ذلك وقف والي الخرطوم على مجهودات وزارة التربية في تسهيل الحصول على شهادة الأساس للتلاميذ في داخل وخارج البلاد وترتيبات وزارة التربية والتعليم لادخال نظام التعليم الإلكتروني عن بعد كواحد من الخيارات المطروحة لايجاد حلول لتوقف الدراسة بسبب الحرب .

وطالب الوالي بضرورة تجويد التجربة والاستفادة من الخبرات العملية والتجارب السابقة. سونا

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