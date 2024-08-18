مانشستر سيتي يحقق فوزاً مستحقاً ضد تشيلسي

نادي مانشستر سيتي

احرز نادي مانشستر سيتي انتصاراً مستحقاً على فريق تشيلسي بنتيجة 2-0، اليوم الأحد، في إطار الجولة الافتتاحية من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

استقبل هالاند في الدقيقة 18 من الشوط الأول تمريرة عرضية أرضية من زميله برناردو سيلفا، ليقوم المهاجم بتجاوز جميع مدافعي تشيلسي، وآخرهم كوكوريلا، ثم يسجل الكرة في مرمى الحارس سانشيز.

في الشوط الثاني، سعى مانشستر سيتي لتسهيل المباراة بهدوء لضمان الحصول على نقاط الفوز، حتى تمكن لاعب الوسط ماتيو كوفاسيتش من تسجيل هدف تأكيد الانتصار للفريق قبل انتهاء الوقت بدقيقتين، وذلك بتسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء.