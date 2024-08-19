والي كسلا يخاطب تخريج مستنفرات الكرامة (2) بالولاية – صور

اكد والي كسلا المكلف اللواء ركن معاش الصادق محمد الازرق على أن الامن يعد من اوجب واجبات الدولة والولاية فى لمرحلة الحالية ويشكل الاولوية داعيا في ذات الوقت للاسطفاف جنبا إلى جنب وتوحيد الكلمة وتكريس السلم المجتمعي.

وقال لدى مخاطبته تخريج مستنفرات معسكر الشهيد قاسم صديق محمد الامين الكرامة (2) بحي الحلنقة بحضور عدد من قيادات الولاية التنفيذية والعسكرية واعيان قبيلة الحلنقة ـ قال اننا ظللنا نعد لذلك(الامن) من خلال معسكرات تدريب المستنفرين وتجهيزهم حتي يكون لهم سهم ودور في الوقوف إلى جانب القوات المسلحة في الدفاع عن هذه الارض.

وعبر الازرق عن فخره بتخريج المستنفرات ضمن معسكر الكرامة(2) والذي يدل على معاني كثيرة منها الاستعداد النفسي والبدني للدفاع عن الارض والوقوف مع القوات المسلحة والاجهزة الأخرى التي تساندها والتي تستحق كل التقدير. وحيا الوالي شهداء القوات المسلحة والوطن والشعب السوداني الذي لايتواني في ان يقف بجانب قواته المسلحة والاصطفاف إلى جانبها.

وقال ان مارايناه يجب ان نشكر الله عليه بان يكون شعب كسلا متحمسا ومستعدا لان يبذل نفسه في سبيل ان يدافع عن ارضه وعرضه.

واضاف الازرق ان اللوحة التي شكلها المتخرجات وزينت الميدان من مهارات المعركة والميدان وطوابير الضبط والربط دليل على ان المراة وبهذا المستوى والاستعداد للوقوف بجانب الرجل لاتقل حماسة عنه في الدفاع وتقديم نفسها وان تموت شهيدة.

ودعا الازرق للمزيد من الاصطفاف في معسكرات التدريب والتوجه نحوها وهو الدور المطلوب في هذه المرحلة. ودعا سيادته الى تضافر الجهود للقضاء على الاشكاليات التي واجهت عدد من محليات الولاية من وبائيات بسبب تداعيات الخريف( ود الحليو ـ محلية كسلا) الامر الذي يستدعي الجاهزية للتصدي لهذه الوبائيات من خلال القيام بحملات الاصحاح البيئي. وطالب الوالي مجتمع الحلنقة بتنظيم المبادرات الشبابية والنسوية في هذا الجانب و إلى تقديم يد العون والمساعدة للوافدين في مراكز الايواء والتكاتف في سبيل اغاثة الملهوف.

واعلن عن تبرعه للقائمين على امر التدريب بالمعسكر والمشرفات إلى جانب البراعم المشاركات في المعسكر رفعا للروح المعنوية. من جانبه اكد اللواء معاش بحري موسى احمد موسى رئيس المقاومة الشعبية حرصهم على استمرارية معسكرات التدريب على مستوى الولاية وبناء مقاومة شعبية حقيقية وتسليحها التسليح النوعي والجيد بكل انواع الاسلحة الخاصة وصولا إلى القناصات والمسيرات للمقاتلة مع القوات المسلحة.

وقال اننا سنبذل كل جهودنا تحقيقا للغاية وتامينا للولاية ولن ندخر وسعا في القيام بالمسئوليات خير قيام. وحيا موسي القائد العام للقوات المسلحة واعلان رفضه ارسال وفدا إلى جنيف ممثلا للقوات المسلحة للتفاوض مع المليشيا المتمردة.

وبدوره اكد احمد جعفر ممثل مجلس شباب الحلنقة بان موقفهم سيظل ثابتا وهو مساندة القوات المسلحة مشيرا إلى ان المعسكر لن يكون الاول او الاخير وان المنطقة شهدت معسكرات الكرامة ا،2 باسم الشهيد العميد محمد طاهر محمد نور. واضاف بان هنالك مطالبة تمت من قبل شابات الحلنقة بافتتاح معسكر لهن وتمت الاستجابة لذلك بعد وجود الرغبة الاكيدة منهن. واضاف بان المتدربات تلقين جرعات تدريبية لاكثر من 6 اشهر.