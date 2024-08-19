الجيش السوداني يقصف مواقع لقوات الدعم السريع شرقي مدينة الفاشر

طائرة عسكرية قالت مصادر محلية للجزيرة: الجيش السوداني قصف مواقع لقوات الدعم السريع شرقي مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور. الجزيرة – السودان

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