وزير الصحة السوداني: بدأنا بالعمل منذ الكشف عن الحالة الأولى لمرض الكوليرا في عملية إصحاح للبيئة في ولاية كسلا

د. هيثم وزير الصحة المكلف قال وزير الصحة السوداني المكلف لـ”الشرق”: أطلقنا الحملة الثانية لتطعيم شلل الأطفال ونستهدف من خلالها 2.9 مليون طفل في الولايات المستقرة نسبياً. وزير الصحة لـ”الشرق”: بدأنا بالعمل منذ الكشف عن الحالة الأولى لمرض الكوليرا في عملية إصحاح للبيئة في ولاية كسلا والولايات المجاورة لها. وزير الصحة هيثم محمد إبراهيم لـ”الشرق”: وفاة 24 شخصاً وإصابة 424 آخرين بالكوليرا في البلاد حتى مساء الأحد. تعرف إلى أبرز ما جاء في تصريحات وزير الصحة الاتحادية هيثم محمد إبراهيم في مقابلة حصرية مع “الشرق” حول الأوضاع الصحية في البلاد: الشرق للأخبار – السودان

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