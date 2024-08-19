قال يوسف عزة مستشار حميدتي السابق، إن هناك ما يشير بتحقيق تقدم في وقف العدائيات في جنيف وفتح مسارات للإغاثة.

وأضاف “نأمل أن يتم ذلك كما هو متوقع، يجب على السودانيين دعم هذا الجهد والعمل على تطويره ليصبح وقفًا دائمًا لإطلاق النار مستفيدين من الدور الواضح للولايات المتحدة والمرتبط أيضًا بالسياسة الداخلية الأمريكية ورغبة. اليوم التالي

كانت هذه تفاصيل خبر يوسف عزت يكشف عن تقدم في مفاوضات جنيف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.