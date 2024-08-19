بيلينغهام بعد تعادل ريال مدريد: الدوري ماراثون وليس سباقاً قصيراً

بدا الإحباط واضحاً على لاعبي ريال مدريد بعد التعادل مع ريال مايوركا في المرحلة الأولى من الدوري الإسباني. لكن النجم الإنجليزي جود بيلينغهام ذكّر بأن الدوري هو “ماراثون وليس سباقاً قصيراً”.

المهاجم الفرنسي كيليان مبابي كتب على “إنستغرام”: “ليست نتيجة جيدة. نرفع رؤوسنا ونركّز على المباراة التالية”.

أما بيلينغهام فلفت إلى أن الدوري الإسباني هو “ماراثون وليس سباقاً قصيراً”.

بدوره تحدث رودريغو عن “تعثر بسيط”، مضيفاً: “لكننا نركّز بالفعل على ما هو أكثر من ذلك بكثير”.

خلال شوطي المباراة، رصدت كاميرات التلفزة الإسبانية مبابي وبيلينغهام وهما يتبادلان أفكاراً بشأن كيفية مواجهة مايوركا.

وقال النجم الفرنسي: “عندما نتبادل المراكز ينتظروننا بأربعة أو خمسة لاعبين، وفي هذه اللحظة تكون المساحات على الجانب الآخر”.

وعلّق النجم الإنجليزي: “أنتم الثلاثة (في خط الهجوم)، عندما تكونون بمفردكم، دعونا ننهي الهجمة”.

وردّ مبابي: “هذا ما كنت أقوله، علينا أن ننهي الهجمة بشيء ما، بسرعة”.

وعلّق بيلينغهام مجدداً: “حتى لو لم تكن هناك مساحة، خذوا بعض الوقت وسددوا”.

الشرق