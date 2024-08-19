أثارت فتاة سودانية سخرية جمهور مواقع التواصل الاجتماعي ببلادها وذلك بعد ظهورها وهي تشكو من أزماتها العاطفية. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد أطلت الفتاة المولودة في العام 2005 في بث مباشر مع الناشطة الشهيرة كوثر عبد الله. وكشفت الفتاة عن تعرضها لأزمة عاطفية في تجربتين ولذلك أصبحت لديها مشاكل مع الرجال على حد تعبيرها. وذكرت الفتاة بحسب ما نقل عنها محرر موقع النيلين, أن تجربتها الأخيرة كشفت لها عن كذب الشخص الذي ارتبط بها ووعدها بالزواج, وأكدت أن الشاب الذي ارتبطت به كان يخاف من والدتها ويتحاشى مواجهتها. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. فتاة سودانية مواليد العام 2005 تكشف عن معاناتها عاطفياً وتثير سخرية الجمهور: (عندي مشكلة مع الرجال ودخلت في علاقة مع شاب طلع بخاف من أمي) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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