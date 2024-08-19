تناقلت صفحات تنشط على عملاق مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بالسودان, مقطع فيديو تم تصويره من إحدى الحفلات الخاصة. وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد أظهر المقطع عروس سودانية وهي واقفة بجانب عريسها في ليلة فرحهما. وقدمت العروس فواصل من الرقص الذي وصفه المتابعون بالمثير, وكتب معلقون على الفيديو: (بغض النظر عن رقصاتها لكن دمها خفيف شديد). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. عروس سودانية تقدم فواصل من الرقص المثير أمام زوجها وتحت أنظار الحاضرين ومتابعون: (دمها خفيف شديد) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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