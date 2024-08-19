شاهد بالفيديو.. خلال حفل بالقاهرة.. عضوة بفرقة فنانة سودانية تقدم على تصرف كوميدي وتقوم بخطف أموال النقطة “المصرية” التي حصلت عليها الفنانة بطريقة تثير ضحكات الجمهور

أثارت عضوة بفرقة فنانة سودانية, ضحكات جمهور مواقع التواصل الاجتماعي وذلك بعد ظهورها في مقطع فيديو متداول.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد أظهر المقطع المتداول العضوة وهي تقدم على تصرف كوميدي أثناء تقديم الفنانة وصلتها الغنائية خلال حفل بالعاصمة المصرية القاهرة.

وكانت المطربة قد حصلت على أموال بالعملة المصرية عبارة عن “نقطة”, من سيدة سودانية حاضرة الحفل الذي تغنت فيه الفنانة بالدلوكة.

وقامت عضوة الفرقة بحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, بجمع وخطف أموال النقطة بطريقة مضحكة وسط تعليقات ساخرة من الجمهور الذي كتب: (الزولة شالت حقها حار).

الخرطوم (أخبار الخليج 365)