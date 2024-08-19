بولندا تعلن الحرب على الطحالب السامة بعد نفوق أطنان من الأسماك

قالت وزارة المناخ البولندية يوم الأحد إن بولندا اتخذت إجراءات لمنع انتشار الطحالب الذهبية السامة في روافد نهر أودر ولتفادي تكرار أزمة التلوث التي تعرض لها الممر المائي في عام 2022.

وأضافت الوزارة في بيان أن السلطات قامت بضخ بيروكسيد الهيدروجين عند نقطة التقاء قناة جليفيتسه ونهر كلودنيتسه، مما ساهم في تقليل الطحالب بنسبة 90% على الأقل.

وأوضحت الوزارة أن نحو 77 طناً من الأسماك نفقت في الجزء المتضرر من القناة وفي بحيرة قريبة خلال الفترة من 3 أغسطس/آب حتى يوم الجمعة الماضية.

وأشارت إلى أن “استخدام بيروكسيد الهيدروجين هو إجراء طارئ وليس حلاً دائماً”.

ويعود السبب الرئيسي لنمو هذا النوع من الطحالب السامة إلى المياه المالحة التي تتخلص منها مصانع التعدين عبر إلقائها في روافد النهر. وتعمل بولندا على وضع خطة لبناء منشآت لتحلية المياه.

رويترز