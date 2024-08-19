قالت وزارة المناخ البولندية يوم الأحد إن بولندا اتخذت إجراءات لمنع انتشار الطحالب الذهبية السامة في روافد نهر أودر ولتفادي تكرار أزمة التلوث التي تعرض لها الممر المائي في عام 2022.
وأضافت الوزارة في بيان أن السلطات قامت بضخ بيروكسيد الهيدروجين عند نقطة التقاء قناة جليفيتسه ونهر كلودنيتسه، مما ساهم في تقليل الطحالب بنسبة 90% على الأقل.
وأوضحت الوزارة أن نحو 77 طناً من الأسماك نفقت في الجزء المتضرر من القناة وفي بحيرة قريبة خلال الفترة من 3 أغسطس/آب حتى يوم الجمعة الماضية.
وأشارت إلى أن “استخدام بيروكسيد الهيدروجين هو إجراء طارئ وليس حلاً دائماً”.
ويعود السبب الرئيسي لنمو هذا النوع من الطحالب السامة إلى المياه المالحة التي تتخلص منها مصانع التعدين عبر إلقائها في روافد النهر. وتعمل بولندا على وضع خطة لبناء منشآت لتحلية المياه.
رويترز
كانت هذه تفاصيل خبر بولندا تعلن الحرب على الطحالب السامة بعد نفوق أطنان من الأسماك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.