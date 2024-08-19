قال المبعوث الأمريكي الخاص إلى السودان، توم بيرييلو إن السودانيين يجازفون يومياً للحصول على الغذاء والدواء، مؤكداً أن مباحثات جنيف تسعى إلى أن يستيقظ العالم حيال المجاعة والعنف في السودان، وتوحيد جهود المنظمات الدولية لإيجاد الحلول في السودان.

وناشد بيرييلو، الجيش ومليشيا الدعم السريع بإدراك مدى كارثية الوضع في السودان. وقال في مؤتمر صحفي عقده اليوم في جنيف: “نعطي الأولوية للشعب السوداني وليس أياً من طرفي الصراع، ونسعى لتحقيق نتائج للشعب السوداني وفي مقدمتها إنهاء المجاعة. السودانيون يجازفون يومياً للحصول على الغذاء والدواء”. صحيفة السوداني

كانت هذه تفاصيل خبر بيرييلو: على العالم ان يستيقظ حيال المجاعة والعنف في السودان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.