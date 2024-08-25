قال الدكتور علي الشاهر ممثل المدير التنفيذي للصندوق القومي للتأمين الصحي فرع ولاية غرب كردفان إن الصندوق يواصل تقديم الخدمات الصحية والعلاجية للمرضى والنازحين وفق التوجيهات الصادر من مدير الفرع بالولاية بدعم قضايا المرضى والنازحين واللاجئين ، وانه لن يألوا جهداً في تقديم الخدمات الصحية والعلاجية للمرضى والنازحين الذين فروا من مناطقهم بسبب الحرب.
وأكد الشاهر في تصريحات صحفية استمرار ومواصلة الصندوق القومي للتأمين الصحي في الدعومات لجميع البرامج التي تخدم القطاع الصحي والعلاجي سواءا كانت من وزارة الصحة أو شُركاء التأمين الصحي من المنظمات والجمعيات الخيرية.
وأشار إلى تموبل الصندوق القومي مشروع إصحاح البيئة الوقائي ونظافة اليوم بمركز إيواء النازحين بداخلية أم رمانة للنازحين القادمين من مدينة الفولة ومحلية بابنوسة وولايات جنوب وشرق وشمال دارفور. وناشد ممثل المدير التنفيذي للصندوق القومي للتأمين الصحي جميع شركاء وزارة الصحة لتكثيف الدعم والجهد وتقديم مزيداً من برامج الصحة الوقائية وإقامة الأيام العلاجية خدمةً النازحين وذويهم.
واشاد مدير عام وزارة الصحة بغرب كردفان الدكتور عاطف إبراهيم ابوعنجة عن شكره وتقديره للصندوق القومي للتأمين الصحي فرع الولاية في تقديم الخدمات الصحية والعلاجية وتمويله للمشروع فيما إمتدحت مديرة الإدارة العامة للطوارئ الصحية ومكافحة الأوبئة بوزارة الصحة الأستاذة عبير أدم عباس جهود التأمين الصحي بغرب كردفان.
وقالت إن البرنامج الممول من الصندوق القومي للتأمين الصحي فرع الولاية يشمل تهيئة البيئة الوقائية للمواطن للحد من انتشار الأوبئة والأمراض ، علاوةً على البحث النشط للأمراض وتحديد حالات ملتحمة العين وحالات الاشتباه للإسهالات المائية ، فضلاً عن التثقيف الصحي.
سونا
كانت هذه تفاصيل خبر التأمين الصحي بغرب كردفان يواصل تقديم الخدمات الصحية والعلاجية للمرضى والنازحين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.