التأمين الصحي بغرب كردفان يواصل تقديم الخدمات الصحية والعلاجية للمرضى والنازحين

قال الدكتور علي الشاهر ممثل المدير التنفيذي للصندوق القومي للتأمين الصحي فرع ولاية غرب كردفان إن الصندوق يواصل تقديم الخدمات الصحية والعلاجية للمرضى والنازحين وفق التوجيهات الصادر من مدير الفرع بالولاية بدعم قضايا المرضى والنازحين واللاجئين ، وانه لن يألوا جهداً في تقديم الخدمات الصحية والعلاجية للمرضى والنازحين الذين فروا من مناطقهم بسبب الحرب.

وأكد الشاهر في تصريحات صحفية استمرار ومواصلة الصندوق القومي للتأمين الصحي في الدعومات لجميع البرامج التي تخدم القطاع الصحي والعلاجي سواءا كانت من وزارة الصحة أو شُركاء التأمين الصحي من المنظمات والجمعيات الخيرية.

وأشار إلى تموبل الصندوق القومي مشروع إصحاح البيئة الوقائي ونظافة اليوم بمركز إيواء النازحين بداخلية أم رمانة للنازحين القادمين من مدينة الفولة ومحلية بابنوسة وولايات جنوب وشرق وشمال دارفور. وناشد ممثل المدير التنفيذي للصندوق القومي للتأمين الصحي جميع شركاء وزارة الصحة لتكثيف الدعم والجهد وتقديم مزيداً من برامج الصحة الوقائية وإقامة الأيام العلاجية خدمةً النازحين وذويهم.

واشاد مدير عام وزارة الصحة بغرب كردفان الدكتور عاطف إبراهيم ابوعنجة عن شكره وتقديره للصندوق القومي للتأمين الصحي فرع الولاية في تقديم الخدمات الصحية والعلاجية وتمويله للمشروع فيما إمتدحت مديرة الإدارة العامة للطوارئ الصحية ومكافحة الأوبئة بوزارة الصحة الأستاذة عبير أدم عباس جهود التأمين الصحي بغرب كردفان.