عادت الفنانة السودانية الشهيرة هدى عربي, للعاصمة المصرية القاهرة من جديد بعد أن زارتها مطلع هذا الشهر وأحيت فيها حفل خاص. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد أشعلت سلطانة الطرب مواقع التواصل بزيارتها الجديدة للقاهرة. حيث ظهرت المطربة الجماهيرية في مقطع فيديو وهي في كامل أناقتها بالثوب الأصفر, وتمايلت في الرقص على أنغام أغنيتها (يا لولا), وسط اعجاب جمهورها ومتابعيها. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالصورة والفيديو.. بعد عودتها للقاهرة من جديد.. الفنانة هدى عربي تشعل مواقع التواصل بوصلة رقص مثيرة بالأصفر الأنيق على أنغام (يا لولا) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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