العاملين بالحقل الصحي بمدينة النهود ينفذون يوماً علاجياً مجانياً للنازحين والمتأثرين بالحرب

نفذ العاملون بالحقل الصحي بمدينة النهود بغرب كردفان يوماً علاجياً مجانياً للنازحين والمتأثرين بالحرب المُقيمين بداخلية أم رمانة القادمين من ولايات شمال وشرق دارفور ومدينة الفولة ومحلية ابو زبد.
حيث توفر بالمخيم المجاني مقابلة أطباء الأسنان و النساء والتوليد والعيون، علاوةً على ختان الأطفال وتوفير المعمل الطبي المتكامل والإقامة القصيرة للحالات الطارئة، عِوضاً عن الصيدلية المجانية المتكاملة.
وقد شاركت وزارة الصحة بتوفير بعض الأدوية وتنفيذ المسح الحشري بالرش الرزازي وإصحاح البيئة.
ولدي مخاطبته انطلاقة المخيم قال مدير عام وزارة الصحة الدكتور عاطف إبراهيم ابوعنجة ان اليوم الصحي شمل الجانب العلاجي والوقائي وهو إنجاز من العاملين بالحقل الصحي بمدينة النهود، بمشاركة شركاء الصحة كالتأمين الصحي والهلال الأحمر ومنظمة ظلال بلادي الخيرية وبعض اصحاب المبادرات المجتمعية كمبادرة شباب حي ابو سنون.
وابان ان الهدف من الجانب الصحي معالجة الحالات المرضية الموجودة في مركز إيواء داخلية ام رمانة لتخفيف تكاليف العلاج علي النازحين.
أشار مدير عام وزارة الصحة إلى الترتيبات المتعلقة بإقامة عدد من المخيمات في مقبل الايام بعدد من مراكز الايواء المختلفة بمحلية النهود.
هذا وقد حيا ممثل المدير التنفيذي لمحلية النهود الأستاذ علي مصطفى النعيمة جميع القطاعات المشاركة في اليوم العلاجي قائلا إن محلية النهود خالية من الأوبئة وهي منتظمة في إصحاح البيئة بإشراف مباشر من المدير التنفيذي لمحلية النهود الأستاذ موسى علي إبراهيم.
في السياق قال مدير الرعاية الاجتماعية بمحلية النهود الأستاذ الجيلي الهادي ان هذا المخيم جاء في الوقت المناسب للنازحين مطالباً بالمزيد من التدخلات في نقاط تجمع النازحين بالنهود لاسيما أن الظروف الراهنة بها العديد من الصعوبات.
سونا
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