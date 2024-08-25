والي الخرطوم يتسلم دعم وزارة الطاقة والنفط للمقاومة الشعبية بولاية الخرطوم

تسلم والي الخرطوم الأستاذ أحمد عثمان حمزة وبحضور رئيس وأعضاء المكتب التنفيذي للجنة العليا للإستنفار وتنظيم المقاومة الشعبية بولاية الخرطوم. تسلم دعم العاملين بوزارة الطاقة والنفط للمستنفرين عبارة عن (٥٠٠ ) لبسة كاملة بما فيها الاحذية. وقال رئيس اللجنة العليا للإستنفار وتنظيم المقاومة الشعبية الفريق نصرالدين عوض الكريم أن هذا الدعم جاء نتاج التحركات التي قادتها اللجنة مؤخرا بزيارة بورتسودان لاستقطاب الدعم واستجابت وزارة النفط للنداء واضاف ان لجنته ستمضي في خطوات متسارعة لتنفيذ الاجراءات التي اعلنتها مؤخرا وهي تبدأ مرحلة جديدة بعد اعادة تشكيلها. والي الخرطوم حيا المقاومة الشعبية وقال أن حضورها في معركة الكرامة أصبح واضحا وحقق نتائج ملموسة والآن بعد صدور الائحة الجديدة أعادت اللجنة ترتيب صفوفها بادخال أنظمة حصر المستنفرين وتمييزهم بعدة مزايا لخلق الانضباط وسط المستنفرين. واشاد الوالي بالإسناد الذي ظلت تقدمه وزارة الطاقة بقيادة الوزير دكتور محي الدين نعيم لولاية الخرطوم لاعادة الخدمات معلنا ان هذا الدعم سيعزز من دور المقاومة الشعبية على الصعيد العسكري والمدني لافتا انهم يخططون لاستمرار المقاومة بعد تحقيق النصر في عمليات إعادة الإعمار. سونا

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