حجر: من المهم عدم فقدان الأمل في التوصل لحل سياسي شامل

قال رئيس تجمع قوى تحرير السودان الطاهر حجر بأنه من المهم عدم فقدان الأمل في التوصل لحل سياسي شامل ينهي الأزمة ويضع البلاد على طريق الاستقرار والتنمية. الجزيرة – السودان

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