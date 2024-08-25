أجرى الأمين العام للأمم المتحدة، أنتوني غوتيريش، مكالمة هاتفية اليوم، مع رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان، حيث تمت مناقشة إدخال المساعدات الإنسانية عبر مدينة أدري.

وقالت الأمم المتحدة انه الاتفاق على تسهيل حركة الإمدادات الإنسانية لدخول السودان.

كما اتفق البرهان وغوتيريش على أن الأمم المتحدة ستعمل بالتوازي مع السلطات السودانية لوضع نظام مبسط لتسريع تجهيز وتسليم المساعدات الإنسانية للمحتاجين. صحيفة السوداني

كانت هذه تفاصيل خبر الأمين العام للأمم المتحدة يهاتف رئيس مجلس السيادة ويتفقان على تسهيل دخول الإمدادات الإنسانية إلى السودان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.