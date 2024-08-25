قرارات حاسمة للفضائيات!

عن القنوات الفضائية ودور الإعلام المصري وهو أمن قومي مصري حضرت الأسبوع الماضي ندوة مهمة جدًا في المجلس الأعلى للإعلام برئاسة المُتألق كرم جبر رئيس المجلس، أدارها د. ياسر عبد العزيز، الخبير الإعلامي المعروف، وحضرها نخبة من كبار الإعلاميين، الجلسة جاءت في موعدها ومهمة جدًا، ناقشت العديد من القضايا التي تمس الإعلام وتنظم العمل به.

اتفقت مع بعض النقاط واختلفت مع بعضها الاتفاق على أن الإعلام المصري يُواجه تحديات كبيرة جدًا ومنافسة غير مُتكافئة مع قنوات قادرة على ضخ أموال كثيرة وقادرة على استقطاب الخبرات المصرية وغير المصرية لبث مواد تجذب المشاهد

ولكن هناك بعض النقاط المهمة منها تحديد “التوك شو” بحد أقصي ساعة ونصف وأعتقد أنه شأن خاص بالقنوات.

هذه القنوات تتحمّل عبئًا ماديًا كبيرًا ونقصًا حادًا في الموارد الإعلانية، خاصة القنوات المستقلة وأرى أن القنوات المستقلة في منتهى الأهمية لأنها تكتسب مصداقية عند المشاهد بجانب القنوات الحكومية وشبه الحكومية، القنوات الخاصة والتي أعمل في واحدة منها تتحمّل نقص شديد في الإعلانات وتتحمّل أعباء مالية كبيرة مثلاً إيجارات الاستديوهات تزيد سنويًا ١٠٪ في مُتوالية هندسية لماذا لا تُعفي على الأقل ٥ سنوات من الزيادة السنوية، والمفروض أن تدعّم الدولة هذه القنوات لتتحمل عبء تعويم الدولار، فيكون هناك مبلغ مقطوع كإيجار للنايل سات كدعم من الدولة للدور الوطني القوي الذي تقوم به القنوات ..وتحدثت عن الذكاء الاصطناعي واستخدامه في الميديا والسوشيال ميديا مثل ما تعرض له الدكتور حسام موافي من “ذكاء اصطناعي” نفس الشكل نفس الصوت نفس الأداء ويتحدّث عن إعلانات عن الكباب والكفتة ولجأ هو وقناة صدى البلد لجهات التحقيق ولكن لا يوجد قانون ينظم موضوع الذكاء الاصطناعي ..

التحديات التي تواجهها القنوات المصرية والرغبة في أن يكون هناك إعلام يُنافس ويوضح مطالب الجمهور وإنجازات الدولة ويُساهم في رسم صورة مصر أمام العالم ..

نحتاج قرارات جريئة لدعم ومساندة القنوات الفضائية

وشكرا للأستاذ كرم جبر هذه المبادرة وشكرا لكل القيادات المتألقة ونجوم الإعلام الذين حضروا هذه الندوة الهامة.

إلهام أبوالفتح – صدى البلد

