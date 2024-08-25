طاردتهما الشائعات.. أحلام تكشف حقيقة انفصالها عن زوجها

كشفت الفنانة أحلام حقيقة انفصالها عن زوجها مبارك الهاجري، حسبما تداول روّاد السوشيال ميديا عبر منصات التواصل الاجتماعي، التي قررت الخروج عن صمتها، من خلال كتابة منشور عبر موقع “إكس”.

وكتبت المطربة أحلام، عبر موقع “إكس”، المعروف سابقًا باسم “تويتر”، قائلًة: “أنا ومبارك مش فقط زوجين أنا ومبارك أصدقاء بينا أشياء كثير حلوة يكفي فاهد وفاطمة ولولو هذيلا عيون وقلب وروح مبارك”.

وأضافت: “وأنا طلبت منه ما ينزل أي شي بخصوص هالموضوع لكن هو رفض قال لي كل شي ولا إنتي هذه الكلمة تسوى عندى الدنيا وما فيها.. شكرًا لك وعلى محبتك لنا”.

وشاركت المطربة الإماراتية “أحلام” متابعيها على صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور “إنستجرام”، صورة جديدة لها برفقة زوجها مبارك الهاجري من مدينة ماربيا في إسبانيا، معلقة: “صباح الحب من ماربيا مع الحب والأحباب إنتوا وين هذا أولًا وحشتووووني ثانيًا وأحبكم ثالثًا”، ظهرت فيها في غاية الترتيب والأناقة، مما أدى إلى لفت أنظار المتابعين.

جريدة الدستور