سيول السودان .. كارثة إنسانية واسعة

شهد السودان أمطارا غزيرة وسيولا في مناطق كثيرة، الأمر الذي تسبب بكارثة إنسانية واسعة، ولا سيما في صفوف النازحين. شاهد التقرير: الشرق للأخبار – السودان

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