عمر الدقير :مستعدون لمقابلة البرهان وقيادات الجيش

السودانيون يريدون إسكات صوت البنادق ومفاوضات جنيف احرزت تقدماً محدوداً .
كل الإحتمالات مفتوحة والغالب توسع العمليات العسكرية خلال الفترة المقبلة .
نتواصل مع طرفي النزاع ولن ندخر جهداً من أجل وقف الحــ رب .
اتهامات البرهان بأننا ذراع سياسي للدعـ م السريـ ع لا أساس لها من الصحة .
الحــ رب الجارية عبثية لا منتصر فيها والخاسر هو الشعب السوداني .
تعرضنا لحملة تشويه وتضليل لن تؤثر في جهودنا من أجل صالح شعبنا .
نريد من البرهان وحميدتي الإستماع لأصوات الجوعى والنازحيين والقيام بمسؤليتها الأخلاقية .
مستعدون لمقابلة البرهان وقيادات الجيش رغم تحفظهم ونكرر الدعوة الآن .
جبهة تقدم لا تنحاز لأي طرف من طرفي الإقتـ*تال وما يهمنا فقط هو إيقاف الحـ رب.
لا شرعية بعد انقلاب ٢٥ أكتوبر ٢٠٢١ وشرعيتنا شعارات ثورة ديسمبر المجيدة .
هناك متشددون بسيطرون على مفاصل الدولة و خاصة الأجهزة الأمنية .
هناك شبكة مصالح وارادات مختلفة تمنع الجيش من الوصول لإتفاق ووقف الحـ رب .
اذا أقرت قيادة الحركة الإسلامية بأخطائها فيمكننا النظر بشأن اللقاء بها .
منفتحون للحوار مع جميع الاسلاميين الرافضين للحــ رب.
الفريق كباشي كان يسعى لإيقاف الحـ رب ولكن أطرافاً بالجيش حالت دون ذلك .
احتلال منازل المواطنين جــ ريمة لا يجب التسامح معها والأولوية لإيقاف الحـ رب .
منفتحون مع كافة القوى السياسية من أجل التوصل إلى اتفاق سياسي يساهم في وقف الحـ رب.
نطمح لحكومة مدنية انتقالية توافقية بعد اسكات صوت البنادق .
لن نسمح بحكم من قبل الجيش أو الدعـ م السريـ ع أو الحركات المسلحة.
التيار
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