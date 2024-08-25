عمر الدقير :مستعدون لمقابلة البرهان وقيادات الجيش

السودانيون يريدون إسكات صوت البنادق ومفاوضات جنيف احرزت تقدماً محدوداً .

كل الإحتمالات مفتوحة والغالب توسع العمليات العسكرية خلال الفترة المقبلة .

نتواصل مع طرفي النزاع ولن ندخر جهداً من أجل وقف الحــ رب .

اتهامات البرهان بأننا ذراع سياسي للدعـ م السريـ ع لا أساس لها من الصحة .

الحــ رب الجارية عبثية لا منتصر فيها والخاسر هو الشعب السوداني .

تعرضنا لحملة تشويه وتضليل لن تؤثر في جهودنا من أجل صالح شعبنا .

نريد من البرهان وحميدتي الإستماع لأصوات الجوعى والنازحيين والقيام بمسؤليتها الأخلاقية .

مستعدون لمقابلة البرهان وقيادات الجيش رغم تحفظهم ونكرر الدعوة الآن .

جبهة تقدم لا تنحاز لأي طرف من طرفي الإقتـ*تال وما يهمنا فقط هو إيقاف الحـ رب.

لا شرعية بعد انقلاب ٢٥ أكتوبر ٢٠٢١ وشرعيتنا شعارات ثورة ديسمبر المجيدة .

هناك متشددون بسيطرون على مفاصل الدولة و خاصة الأجهزة الأمنية .

هناك شبكة مصالح وارادات مختلفة تمنع الجيش من الوصول لإتفاق ووقف الحـ رب .

اذا أقرت قيادة الحركة الإسلامية بأخطائها فيمكننا النظر بشأن اللقاء بها .

منفتحون للحوار مع جميع الاسلاميين الرافضين للحــ رب.

الفريق كباشي كان يسعى لإيقاف الحـ رب ولكن أطرافاً بالجيش حالت دون ذلك .

احتلال منازل المواطنين جــ ريمة لا يجب التسامح معها والأولوية لإيقاف الحـ رب .

منفتحون مع كافة القوى السياسية من أجل التوصل إلى اتفاق سياسي يساهم في وقف الحـ رب.

نطمح لحكومة مدنية انتقالية توافقية بعد اسكات صوت البنادق .

لن نسمح بحكم من قبل الجيش أو الدعـ م السريـ ع أو الحركات المسلحة.

التيار