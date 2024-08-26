وزارة الداخلية بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة ينظمان ورشة عمل فى إدارة وحوكمة الحدود

نظمت وزارة الداخلية بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة وكالة الأمم المتحدة للهجرة ورشة عمل فى إدارة وحوكمة الحدود بحضور وتشريف اللواء شرطة سامى حامد أحمد حريز رئيس هيئة التدريب والفريق شرطة د/ عوض النيل ضحية المنسق الوطنى للمنظمة الدولية للهجرة واللواء شرطة محمد أحمد ابكر الدقو مدير الإدارة العامة للتعاون الدولى بمشاركة منسوبى الجهات ذات الصلة بالنقاط الحدودية.
وتفيد متابعات (المكتب الصحفى للشرطة) ان الدورة تاتى بهدف تسريع الإجراءات وإحكام عمليات التنسيق والتعاون بين مختلف الأجهزة والإدارات العاملة فى مجال الحدود البرية والبحرية إضافة إلى ان الورشة جاءت تشاورية للوصول إلى إجراءات تشغيلية مفصلة لكل إدارة أو جهة معنية لإنجاز وتسهيل وتبسيط العمل وهو نظام معمول به فى كافة المنافذ الحدودية حول العالم بهدف مراجعة وتطوير العمل.
جدير بالذكر ان الورشة إشتملت على محاضرات تخللتها مناقشات مستفيضة حول المعايير الدولية والقوانين المنظمة للهجرة وإدارة الحدود والعمليات الإنسانية والإجراءات التشغيلية القياسية قدمها الدكتور إياد الحضاونه الخبير فى إدارة الحدود ومداد جاسيكا ممثلة منظمة الهجرة الدولية وركزت هذه المحاضرات على أهمية توحيد الإجراءات فى المعابر الحدودية وإدارة الأزمات فى المعابر الحدودية وكيفية التعامل مع المهاجرين عبر المعابر السودانية .
المكتب الصحفي للشرطة
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