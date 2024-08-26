قالت تنسيقية تقدم بأن موقفنا من طرفي الحرب في السودان ثابت ولا ينحاز إلا لخيار الشعب السوداني في تحقيق السلام الشامل والعادل. الجزيرة – السودان

كانت هذه تفاصيل خبر تنسيقية تقدم: موقفنا من طرفي الحرب في السودان ثابت ولا ينحاز إلا لخيار الشعب السوداني في تحقيق السلام الشامل والعادل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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