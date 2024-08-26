وزير الانتاج بشمال كردفان: توزيع التقاوى بالمحليات ساهم فى إنجاح العملية الزراعية

أكد المهندس ابراهيم حامد محمد وزير الانتاج والموارد الاقتصادية المكلف بولاية شمال كردفان ان ما تم توزيعها من التقاوى المختلفة بالمحليات ولصغار المزراعين ساهم كثيرا وبشكل واضح في تحقيق نتائج طيبة فى العملية الزراعية خاصة فى محاصيل الدخن والفول والذرة والسمسم. واضاف فى تصريح ل(سونا) ان الولاية استعدت مبكرا للموسم الزراعى لهذا العام باعداد الخطة الخاصة والتى استهدفت 7 ملايين فدان موزعة على مستوي محليات الولاية وحسب الميزة النسبية لكل محلية. لافتا الى التنيسق الذي تم مع عدد من الشركاء والمنظمات من الامن الغذائي حيث تم عقد سلسة من الاجتماعات بغرض انجاح الموسم الزراعى. وابان انه تم تشكيل لجنة ولائية لمتابعة سير الموسم وتذليل المعوقات التى تعترص سير العملية الزراعية. وقال سيادته إن الولاية تمكنت من توفير بعض المدخلات الزراعية خاصة التقاوى مع الشركاء. وتوقع ابراهيم حامد محمد وزير الانتاج والموارد الاقتصادية المكلف وصول دفعة اخرى من التقاوى خلال الفترة القادمة. كاشفا ان الترتيبات تجرى الان لعمليات المسح الزراعى الاول للموسم 2024م الذي يكشف حجم المحاصيل التى تم تاسيسها والوقوف على حجم المساحات التى تمت زراعتها. سونا

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