وجدي صالح: الصلابة في الرأي شيمتنا وإذا رأينا الحق في جهة تبعناه غير آبهين بغضب المفسدين

قال وجدي صالح عضو لجنة إزالة التمكين المجمدة بأن الصلابة في الرأي شيمتنا وإذا رأينا الحق في جهة تبعناه غير آبهين بغضب المفسدين. الجزيرة – السودان

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