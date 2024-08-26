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وجدي صالح: الصلابة في الرأي شيمتنا وإذا رأينا الحق في جهة تبعناه غير آبهين بغضب المفسدين

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اسماء عثمان 0 تبليغ

قال وجدي صالح عضو لجنة إزالة التمكين المجمدة بأن الصلابة في الرأي شيمتنا وإذا رأينا الحق في جهة تبعناه غير آبهين بغضب المفسدين.

الجزيرة – السودان

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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