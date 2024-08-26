وتغير الحال،وجه كل الأصدقاء السودانيين مصر..

جمعنا كمان” أولاد أم درمان” في شارع المطار عشان” الشِية” و سلطة”الدكوة”

وكانت سبب إني حبيت”المقنن” وفضلت ٥ شهور في السودان بشربه صبح وليل..

و”عفراء” هى مصمم حلي سوداني،شاطرة وعندها صبر غير عادي..

وتعرفت على الست” عفراء” وهي من “ريحة الحبايب” اللي اتعلمت منهم بعض النصايح في الشغلانة فرقت معايا.

أنا واعدة نفسي ببيت في السودان،في الخرطوم ٢ ،يكون قريب من أبراج النيلين..

بيت فيه”حوش” كبير زي ما بيقول السودانيون.

أو في” العمارات” يكون قريب من” أميرة ست الشاي”

في الحوش”عنقريب” جنبه” محمد وردي بيغني “صدفة” وكتب عمنا” الطيب صالح”

تصحى بالنهار تشوف”السودانيين” مقيلين في الشوارع وفيه” ونسة”بينهم

بالليل تشرب” قهوة سوداني” مع الأحباب

يوم الخميس” بُري” عند الحبيب” الشريف الهندي”