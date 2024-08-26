جنايات عطبرة تحكم بالإعدام شنقاً على (3) متعاونين مع الدعم السريع

أصدرت محكمة جنايات عطبرة العامة برئاسة مولانا محمد عثمان قاضي المحكمة العامة حكماً بالإعدام شنقا حتى الموت (تعزيرا) في مواجهة المتهمين (ا ،ن ,م,ع) (ع, س, أ) و(م , ح ,ط) الذين كانوا من ضمن مستنفري ومعاوني قوات الدعم السريع .

وذلك بعد أن أدانتهم المحكمة في الدعاوى الجنائية بالإرقام (2449 /2024م – 2480 /2024م – 519 /2024م ) تحت المواد 50 /51 من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991م وقد مثلت النيابة العامة الإدعاء أمام المحكمة. اليوم التالي

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