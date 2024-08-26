ربنا يحميك من العين.. شيرين عبدالوهاب توجه رسالة لابنتها بعد تفوقها في المدرسة – صورة

احتفلت الفنانة شيرين عبدالوهاب بتفوق ابنتها مريم في المدرسة، وتواجدها ضمن قائمة الأول، إذ وجهت لها رسالة فخر وامتنان.

وكتبت شيرين عبدالوهاب عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «انستجرام»: «في البداية أحب أوجه الشكر لكل الناس اللي دعموا بنتي، وأقول لهم كتر خيركم، من صحفيين لجمهور، ولأي حد بارك لبنتي، وقال كلمة حلوة في حقها، ربنا يخليكم ويجبر بخاطركم وتشوفوا ولادكم أحسن الناس وربنا يحميهم كلهم من أي شر».

وأضافت شيرين: «بقول لبنتي مريم أنا فخورة بيكي شكرًا لأنك، حسستيني إن تعبي معاكي ماراحش هدر، شكرًا لأن أنتِ بنت متربية وشكرًا على إنك مجتهدة في دراستك ربنا يحميكِ ويكفيكِ شر عين الحاسدين.. وقل أعوذ برب الفلق».

ومؤخرًا، ردت الفنانة شيرين عبدالوهاب على إمكانية عودتها إلى طليقها الفنان حسام حبيب، بعد علاقة شهدت العديد من الأزمات.

وأكدت شيرين في مداخلة هاتفية ببرنامج «الحكاية»، عبر شاشة MBC مصر، مع الإعلامي عمرو أديب، انتهاء علاقتها مع طليقها الفنان حسام حبيب، قائلة: «كل حاجة انتهت الحمد لله، وربنا يكرمه ويوفقه ويسعده».

المصري اليوم