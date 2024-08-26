تتواصل هذه الأيام بولاية القضارف أعمال حملة الإصحاح البيئي الشامل ومكافحة نواقل الأمراض والتي كانت قد اطلقتها حكومة الولاية السبت الماضي للاستجابة للاوضاع الصحية ومكافحة الاوبئة وذلك تحت شعار “بيئة نظيفة ومجتمع معافي ” وتستمر لمدة خمسة عشر يوما.

وأوضح الدكتور أحمد الأمين آدم المدير العام لوزارة الصحة والتنمية الإجتماعية أن الحملة تشمل محاور الإصحاح البيئي وكلورة وتعقيم مصادر المياه والرش بالمبيدات لمكافحة نواقل الأمراض ومراقبة أماكن تداول الأغذية والمشروبات بجانب تهيئة المؤسسات العلاجية لإستقبال أي حالات وبائية.

وأشار إلى أن الحملة تأتي بتضامن كبير بين العاملين في القطاع الصحى وبالتعاون والتنسيق مع القطاعات الشبابية ممثلة في المجلس الأعلي للشباب والرياضة شاكرا جهود كل المشاركين في الحملة مشيرا إلى أهمية المشاركة من القطاعات الرسمية والمجتمعية الواسعة لتحقيق الأهداف المرجوة من الحملة. سونا

كانت هذه تفاصيل خبر انطلاق حملة الاصحاح البيئى الشامل ومكافحة نواقل أمراض الخريف بولاية القضارف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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