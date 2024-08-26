الفريق أحمد العمدة بادي حاكم إقليم النيل الأزرق يصدر مرسوماً بتمديد حالة الطوارئ في الإقليم لمدة ثلاثة أشهر

أصدر الفريق أحمد العمدة بادي حاكم إقليم النيل الأزرق مرسوماً بتمديد حالة الطوارئ في الإقليم لمدة ثلاثة أشهر. وكانت قوات الدعم السريع حاولت دخول الإقليم خلال الشهر الحالي. الشرق للأخبار

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