الجمارك : البدء في تخليص البضائع المكدسة بميناء سواكن ومعبري أشكيت وارقين

اعلن مدير عام قوات الجمارك المكلف السيد اللواء شرطة صلاح أحمد إبراهيم، إن سلطات الجمارك بدات تفريغ البضائع المكدسة في ميناء عثمان دقنة بسواكن ومعبري أشكيت وارقين بحلفا.

وذلك تنفيذاً لمخرجات الإجتماع الموسع الذي أنعقد مؤخرا برئاسة وزير المالية والتخطيط الإقتصادي د. جبريل إبراهيم و الأمين العام لمجلس السيادة الإنتقالى الفريق ركن/ محمد الغالي وجهات الإختصاص والذي أفضي إلى تكوين لجنة عليا من الأمين العام لمجلس السيادة للوقوف ميدانياً علي أرض الواقع والعمل علي تفريغ البضائع وتخليصها وفقاً لقانون الجمارك السودانية .

وأضاف أن العمل بدأ بإعمال قانون الجمارك في تخليص البضائع لمدة شهر إعتباراً من تاريخ صدور القرار في 22/8/2024م وبعد إنقضاء هذه الفترة يلتزم الموردون بكل مطلوبات واشتراطات وتصاريح الإستيراد وفق قانون ولوائح ونشرات الجمارك المخولة لها بما في ذلك تقديم فورم الإجراءات المصرفية (IM) عبر برنامج الربط الشبكي مع بنك السودان المركزي.

وأكد أن قواته بالمواقع المذكورة تبذل قصارى جهدها لتفريغ المخازن والساحات بزيادة ساعات العمل ومضاعفة القوى العاملة. سونا

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