كريستيانو رونالدو يكشف عن خطته بعد اعتزال كرة القدم

كشف النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عن خططه المستقبلية بعد اعتزال لعب كرة القدم، مؤكداً أنه لا ينوي أن يصبح مدرباً يوماً ما.

خلال مقابلة مع قناة NOW، نشر جزءاً منها موقع ABOLA البرتغالي، قال قائد النصر السعودي: “في الوقت الحالي، فكرة أن أكون مدرباً لأي فريق لا تخطر على بالي. لا أرى مستقبلي (هكذا). أرى نفسي أقوم بأشياء أخرى خارج كرة القدم، لكن الله وحده يعلم ما سيكون عليه المستقبل”.

بعد مسيرة تمتد لأكثر من 20 عاماً مع منتخب البرتغال، كشف رونالدو كيف سيكون وداعه للفريق، معرباً أنه سيكون مفاجئاً للمتابعين.

وقال: “أنا فخور للغاية بتمثيل (البرتغال)، إنه حلم. لذلك، عندما أغادر المنتخب، لن أحذر أحداً مسبقاً، سيكون قراراً عفوياً للغاية من جهتي، ولكنه أيضاً مدروس للغاية”.

بعد بطولة أوروبا “يورو 2024″، ترددت التقارير عن مستقبل قائد البرتغال البالغ من العمر 39 عاماً، لكنه كشف أنه مازال لديه ما يقدمه للفريق. وقال: “في الوقت الحالي، ما أريده هو أن أكون قادراً على مساعدة المنتخب”، في إشارة إلى المسابقتين المقبلتين اللتين ستشارك فيهما البرتغال: دوري الأمم الأوروبية والتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

الشرق