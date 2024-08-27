مجلس وزراء شمال كردفان يشيد بأداء الصندوق القومى للتأمين الصحى بالولاية

اشاد مجلس وزراء حكومة ولاية شمال كردفان فى اجتماعه الدورى بأمانة الحكومة الاثنين برئاسة الأستاذ عبد الخالق عبد اللطيف وداعة الله بالجهود الكبيرة للتأمين الصحى بالولاية والعاملين بالفرع للارتقاء بمستوى الخدمة واستعادة الخدمات بالمراكز والمنافذ المختلفة والاداء المتميز للتأمين الصحى فى النصف الأول من هذا العام رغم الظروف والتحديات الأمثلة.

وقال عبد الخالق إن حكومة الولاية تقف مع برامج التامين الصحى و مجهوداته الكبيرة التى تتماشى مع أولويات الحكومة فى خطة الطوارئ والتى اولت القطاع الصحى اهمية قصوى. واوضح الناطق الرسمي باسم حكومة الولاية الوزير المكلف للثقافة والإعلام والشباب والرياضة عبد المطلب عبد المتعال أن مجلس حكومة الولاية استمع لتقرير اداء الإدارة التنفيذية للتأمين الصحي فرع الولاية في الفترة من يناير وحتى يوليو الذى قدمه دكتور خطاب السمانى مدير الصندوق القومي للتأمين الصحى بشمال كردفان.

حيث تناول التقرير رؤية ورسالة التامين الصحي المتمثلة فى إدخال كافة القطاعات تحت مظلة التأمين الصحى وتقديم خدمة علاجية بجودة تلبي حوجة المؤمن عليهم كما تناول التقرير محور الأداء فى التغطية السكانية والخدمات الصحية التى تقدم عبر المراكز ومنافذ التامين الصحي بمحليات الولاية التى تمت إعادة واستعادة الخدمة فيها والتى بلغت 43 منفذ بجانب الخدمات العلاجية التى تقدم للوافدين كما أشار الى الصيدليات التى تعمل على تقديم الخدمة الدوائية واشراقات التأمين الصحى متناولا التحديات التى تواجه عمل التامين.

واجاز مجلس حكومة الولاية تقرير اداء التامين الصحي فرع شمال كردفان بعد مناقشته كما تم تكريم الإدارة التنفيذية للفرع علي مجهوداتهم الكبيرة.

من جانبه أعرب دكتور خطاب السماني مدير الصندوق القومي للتأمين الصحى بالولاية عن شكره وتقديره لحكومة الولاية على هذا التكريم ودعمها المتواصل وكل الجهات التى ساهمت فى إستعادة الخدمات الصحية وقال خطاب إن هذا التكريم يمثل دافعا كبيرا للتأمين الصحى لمواصلة مجهوداته في خدمة المجتمع.

وأشار الناطق الرسمي باسم الحكومة ان المجلس استمع لتقرير من الوزير المكلف لوزارة التربية والتعليم حول سير العملية التعليمية متناولا الموقف العام للعملية الدراسية والتربوية مؤكداً انها تسير بصورة طيبة مشيراً إلى أن وزارته كونت لجان للطواف على المدارس لتذليل العقبات والمعوقات.

مبينا ان مفوض العون الإنساني ومدير قطاع التنمية الاجتماعية قدما تنوير لمجلس الحكومة حول العمل الجاري في ترحيل الوافدين لمركز الايواء الموحد وإخلاء المدارس وأشار إلى عدد المدارس التى تم اخلاؤها وعدد الاسر داخل المركز الموحد علاوة على الخدمات الضرورية التى تقدم بالمركز.

كما قدمت الوزير المكلف لوزارة الصحة والتنمية الاجتماعية دكتورة ايمان مالك تنوير حول الوضع الصحى بالولاية.