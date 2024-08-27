وزير التربية بكسلا يلتقي مدير التعليم باليونسيف المقيم بالسودان

بحث مدير عام وزارة التربية والتوجيه الوزير المكلف بولاية كسلا الاستاذ ماهر الحسين لدي لقائه بمكتبة الاثنين مدير التعليم بمنظمة اليونسيف المقيم بالسودان ومسؤل التعليم بالقطاع الشرقى والوفد المرافق لهم بحضور قيادات الادارات بالوزارة. وبحث اللقاء جملة من القضايا أبرزها كيفية التعامل مع الوزارة في هذه المرحلة الحرجة علاوة علي الأوضاع الصحية وكيفية التعامل معها في المؤسسات الصحية فضلا عن مساهماتها في عمليات استئناف الدراسة بمدارس محلية كسلا بجانب الدعم المقدم من المنظمة إلى المدارس في كافة محليات الولاية. اضافة إلى استلام مدرستين تم تشيدهما عبر المنظمة بمحلية خشم القربة… وقال ماهر إن منظمة اليونيسف تعتبر من شركاء الوزارة فى هذه المرحلة الحرجة. وقدم الوزير المكلف تنويرا فيما يتعلق بالاوضاع الصحية، مؤكدا اهمية توسيع التعامل والتعاون مع منظمة اليونسيف باعتبارها الشريك الاصيل و الداعم الأساسي فى هذه المرحلة. واعرب ماهر عن شكره وتقديره للمنظمة و كل الحضور على الاهتمام والنقاش المثمر الذى يصب فى مصلحة العملية التعليمية بالولاية. سونا

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