آل الشيخ: تعيين 5 آلاف سعوديَّة بينهنَّ 1300 داعية وواعظة

كشف وزير الشؤون الإسلاميَّة والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، عن تعيين أكثر من 6 آلاف امرأةٍ في مختلف الوظائف القياديَّة والإداريَّة، خلال السنواتِ الخمسِ الماضيةِ، منهنَّ 1300 داعيةٍ وواعظةٍ؛ إيمانًا بأهميَّة دور المرأة في البناء والتنمية، وتماشيًا مع تحقيق رؤية المملكة 2030، وتمكينها من أداء رسالتها الدعويَّة والإداريَّة.

وقال: إنَّ المرأة السعوديَّة تنافس -اليوم- في ميادين البناء في المجالات كافَّة داخل المملكة وخارجها، وتبوأت مناصب قياديَّة عُليا، حتى الوصول إلى مرتبة وزيرة، وسفيرات يمثِّلنَ خادم الحرمين الشَّريفين في 6 من الدول العُظمى على مستوى العالم.وأضاف «آل الشيخ» -في كلمة له خلال الجلسة الافتتاحيَّة للمؤتمر الدولي الـ»35» للمجلس الأعلى للشؤون الإسلاميَّة، المنعقد حاليًّا بالقاهرة، تحت عنوان «المرأة وبناء الوعي»- إنَّ المملكة بقيادة خادم الحرمين الشَّريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وبدعم ومتابعة من ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، حفظت حقوق المرأة وكرامتها، ونالت نصيبها في التعليم، والصحة، والحقوق المالية، والفرص الوظيفيَّة والقياديَّة.

ونوَّه بارتفاع عدد عضوات مجلس الشورى إلى نحو 30 عضوةً، منهنَّ مَن تشغل منصب مساعد رئيس مجلس الشورى؛ ممَّا يعطي دلالات واضحة أنَّ حقوق المرأة أصبحت نموذجًا مشرِّفًا، مشيرًا إلى أنَّ المرأة السعوديَّة لم تتوقَّف عند حدود المملكة، ولكن وصلت إلى العالميَّة، بشغلها منصب المدير العام لمركز التَّميُّز في طب النانو، والهندسة في جامعة كاليفورنيا. وأشار إلى أنَّ المرأة السعوديَّة تميَّزت كذلك في المجال الاقتصادي، حيث رأست مجالس الشركات الرياديَّة الكُبْرى، وفي مجال التعليم نالتْ تمكينًا متميِّزًا من خلال المناصب الإداريَّة القياديَّة ورئاسة عدد من الجامعات، وفي القطاع الصحي حصلت عدد من الطبيبات السعوديَّات على براءات اختراع في تخصصات دقيقة، وأبحاث علاجيَّة متقدِّمة في طب النانو وهندستها، وفي مجال التكنولوجيا والذكاء الاصطناعيِّ وتقنية المعلومات.

ولفت إلى أنَّ المرأة السعوديَّة سجَّلت حضورًا فاعلًا في الأبحاث التقنيَّة والاستشراف التكنولوجي، كما تقدَّمت في مجال الفضاء والملاحة الفضائيَّة، وهندسة الصواريخ، وحقوق الإنسان، وغيرها الكثير؛ ممَّا يعكس نجاح تجربة المملكة في تكريم المرأة، والعناية بها وتمكينها. كما تطرَّق وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد إلى الدور الكبير للمرأة المسلمة، وما ينبغي أنْ تكون عليه لبناء مجتمع إسلامي شعاره العدل والرحمة والتسامح والتمسُّك بالقيم الإسلاميَّة الفاضلة.

جريدة المدينة