شاهد بالفيديو.. ظهور عبد الرحيم دقلو وهو يرقص بشكل هستيري وسط جنود الدعم السريع ومتابعون يكشفون التفاصيل

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, وعلى نطاق واسع خلال الأيام الماضية مقطع فيديو لعبد الرحيم دقلو قائد ثاني قوات الدعم السريع. وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد ظهر دقلو خلال المقطع وهو يرقص وسط جنوده بالدعم السريع بشكل هستيري. https://fb.watch/udvaC03YzY/ ووفقاً لما أورد متابعون فإن الفيديو الذي حظي باهتمام كبير قديم, ويعود تاريخه للأيام الأولى للحرب خلال تواجد عبد الرحيم بالعاصمة الخرطوم والتي غادرتها قبل وقت طويل. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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