قوافل مركز الملك سلمان للاجهزة الطبية تصل المستشفيات بعدد من الولايات

تم بمدينة بورتسودان الاثنين تسيير قافلتان تحملان أجهزة طبية حديثة لعدد من المستشفيات بالسودان، بدعم من حكومة المملكة العربية السعودية ممثلة في مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

و توجهت القافلة الأولى إلى مستشفيات كسلا التعليمي و القضارف التعليمي. ويشمل الدعم أجهزة العناية المكثفة والطوارئ وأجهزة التنفس الصناعي والتخدير والموجات الصوتية وتجهيز غرف العمليات والتنويم وغيرها.

فيما اتجهت القافلة الثانية إلى مستشفيات الدبة المركزي ، ودنقلا التخصصي ، والمك نمر الجامعي بشندي وعطبرة التعليمي وقسم الأطفال بعطبرة.

وكانت قد سبقت دفعة من الأجهزة إلى هذه المستشفيات الأربعة ، وهذا الدعم يشمل أجهزة طبية لاستكمال فتح قسم العناية المكثفة للأطفال بمستشفى عطبرة التعليمي وذلك لشدة الحاجة إليها بناء على كثرة عمليات الأطفال التي تجرى في هذه الفترة بالمستشفى. والجدير بالذكر أن المشروع يشمل إعادة تأهيل مستشفيات الحوادث والأطفال والتقدم بمدينة بورتسودان بالأجهزة الطبية.

واوضح ممثل السفارة السعودية سعادة الأستاذ عامر الشهري في كلمته أن هذا الدعم الكبير بالأجهزة الطبية يغطي عشرة مستشفيات في خمس ولايات يأتي انطلاقاً من مواقف حكومة المملكة العربية السعودية الثابتة في وقوفها مع الشعب السوداني ، ودعمها المستمر له في عدد من الجوانب ، ومن ذلك دعم القطاع الصحي عبر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية ، والذي هو بفضل الله تعالى ثم بتوجيهات القيادة الحكيمة في استمرار دون توقف في تلبية الكثير من احتياجات الشعب السوداني الشقيق.

وتقدم ممثلوا ولاة الولايات الأربعة بالشكر لحكومة المملكة العربية السعودية ولذراعها في الأعمال الإنسانية مركز الملك سلمان ، ونقلوا شكر ولاة وحكومات الولايات والقائمين على القطاع الصحي بها ، وتضمنت كلماتهم التأكيد علي أهمية هذه الأجهزة والمعدات الطبية والتي تعتبر إضافة حقيقة لهذه المستشفيات وستساهم في تخفيف المعاناة على المرضى وذويهم كما ستساعد الكوادر الطبية على القيام بمهامهم على أفضل وجه.

من جانبه ثمن ممثل منظمة الكفاءات للدراسات والتنمية البشرية الشريك المنفذ للمشروعين المهندس محمد عبد السلام زيادة، ثمن هذه الجهود الإنسانية وحمد الله تعالى على التوفيق لإنجاز هذين المشروعين الكبيرين اللذين قاما في وقت هو أشد ما تحتاج إليه هذه المستشفيات إلى الدعم بالأجهزة الطبية خاصة مع قصد النازحين لها.

وتوجه بالشكر لحكومة المملكة العربية السعودية لدعمها السخي بهذه الأجهزة الطبية عبر مركز الملك سلمان كما توجه بالشكر الجزيل إلى سعادة سفير المملكة العربية السعودية بالسودان الأستاذ علي حسن جعفر على متابعته الحثيثة الدائمة لهذه الأعمال وتشجيعه لها.