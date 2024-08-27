نشرت الفنانة السودانية الشهيرة إيمان الشريف, صورة حديثة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد ظهرت المطربة الشهيرة بنيولوك جديد أبهرت به جمهور ومتابعيها. وكتبت إيمان الشريف, على الصورة التي حظيت بآلاف الإعجابات بعد ساعات قليلة من نشرها (بأمانه السمحه من دهب البطانة). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالصورة.. في إطلالة جديدة.. الفنانة إيمان الشريف تبهر جمهورها وتتغزل في نفسها: (بأمانه السمحه من دهب البطانة) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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