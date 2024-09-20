والي الخرطوم: تلقينا طلبات من منظمات لاعادة اعمار الولاية

طالب والي الخرطوم احمد عثمان، المنظمات بتوثيق إستهداف المليشيا للمرافق الخدمية وقال إن المليشيا قصفت محطة مياه المنارة (١٣) ودعا منظمة اليونسيف كداعم رئيسي، للقيام بتوثيق قصف المنظمة لغرفة التحكم بالمحطة. وأكد الوالي أهمية التنسيق مع المنظمات لمعرفة الاحتياجات ووضع خارطة طريق للمعلومات ونحن نتفهم ظروف الحرب لذلك ننصح المنظمات التأكد من خلو المناطق التي تنوي للعمل بها من المخاطر الأمنية حتي لا تعرض العاملين للخطر. وأضاف: لدينا برنامج لاعادة الاعمار تلقينا طلبات من المنظمات للعمل نحن بدأنا اعادة الاعمار بالتخطيط لذلك عقدنا الورشة للبدء من التخطيط من الآن فالحرب لا تمنع التخطيط ونحن نعول على مشاركة المنظمات في اعادة الإعمار، مؤكدا أهمية اللقاء مع المنظمات وان قرار توفيق الأوضاع الهدف منه حماية المنظمات من التدخلات. من جانبها قالت الأستاذة إبتهاج طه مفوض العون الإنساني بالانابة إن المفوضية تسعى لتقديم الخدمات والمساعدات الإنسانية من خلال ١٨ منظمة أجنبية ٦٩ وطنية ونسعي لتوفيق أوضاع المنظمات وتسهيل مهامها لكن هناك توافد اعدد كبيرة للمناطق الآمنة ونناشد المنظمات ضرورة التدخل في محلية كرري. فيما أوضح السيد صلاح السر، ممثل للمنظمات ان ولاية الخرطوم من أكثر الولايات تضررا بالحرب ونسعى إلى شراكات مع منظمات اممية حتى نتمكن من الإستجابة العالية لطلبات الغذاء. ممثل المنظمات الدولية محمد سعيد، أكد ان أغلب المنظمات يعمل بها كوادر وطنية يدركون حجم المعاناة والحوجة كبيرة لذلك نركز على الشرائح الأكثر ضعفا، مطالبا بأهمية توفر المعلومات ومزيد من تسهيل الإجراءات وتفهم دور المنظمات لتسهيل دخول المشاريع للولاية. وطالب المدير التنفيذي لمحلية كرري بزيادة الدعم للمواطنين، مشيرا إلى قلة الدعم مقارنة مع الحجم الكبير للسكان وطالب بوضع تقدير حقيقي لحوجة المواطنين للغذاء بالمحلية. فيما أشار مدير عام وزارة التنمية الإجتماعية المكلف محمد بشر، الى العودة الطوعية لامدرمان، مؤكدا وجود عدد ١٦٧ مركز إيواء داخل كرري توجد بها (٧) الف اسرة وقال بدأنا نستقبل في الفترة الأخيرة اعداد كبيرة من الولايات.

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