لجنة الطوارئ الصحية بالخرطوم تؤكد خلو محلياتها من الكوليرا

أكد التنوير الوبائي لوزارة الصحة ولاية الخرطوم للاسبوع رقم (37)خلو ولاية الخرطوم بمحلياتها السبعة من حالات الكوليرا.

صرح بذلك رئيس لجنة الطواريء الصحية دكتور محمد إبراهيم موضحا بان النتائج يرجع الفضل فيها لاعمال الخدمات الوقائية من مكافحة نواقل الامراض وكلورة مصادر مياه الشرب ومراقبة صحة الاغذية والكشف علي العاملين بأماكن تصنيع الاغذية والتخلص من النفايات المنزلية والطبية الى جانب توفير الفحوصات والعلاجات الخاصة بالوبائيات المذكورة بالمستشفيات والمراكز الصحية في القطاعين العام والخاص وجاهزية اقسام العزل البالغ عددها 16 مركزا.

كما اشار التقرير ان مجمل جرحى الحرب التراكمي منذ الخامس عشر من ابريل 2023 م وحتى الثامن عشر من سبتمبر 2024م بلغ 31,383 مصابا وعدد حالات الوفاة التي حدثت بعد اربع ساعات بعد دخولها المستشفى 1597حالة وفاة والتي وصلت الى المستشفيات وهي متوفية 3232 وان مجمل العمليات الجراحية التي تمت لجرحى الحرب 22,167 عملية كبيرة عبارة عن استخراج اعيرة نارية من اجزاء متفرقة من الجسم.

كما اشار التقرير الى ان عدد مراكز غسيل الكلُي العاملة بولاية الخرطوم 11مركز تقدم الخدمة لعدد 2 الف مريضا وان هنالك مراكز للغسيل سيتم ادخالها الخدمة . في السياق أورد التقرير ان عدد مستشفيات القطاع العام في ولاية الخرطوم 27 و القطاع الخاص 34 ومراكز الرعاية الصحية الاولية 148مركزا القطاع الخاص91 مركزا و 24 مركز بنك دم بالمستشفيات الحكومية.