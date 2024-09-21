مليشيا الدعم السريع تقتل (7) مواطنين بولاية الجزيرة

هاجمت مليشيا الدعم السريع صباح الجمعة، قرية “العمارة محمود” جنوب الجزيرة بغرض النهب، وأسفر الهجوم عن مقتل (7) من مواطني القرية، وعشرات الجرحى والمصابين في أعنف هجوم للمليشيا على قرى جنوب الولاية مؤخراً – بحسب ما أوردته منصة ولاية الجزيرة. صحيفة السوداني

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