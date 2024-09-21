سان جيرمان يواصل التصعيد ضد مبابي

واصلت إدارة نادي باريس سان جيرمان التصعيد ضد نجمه السابق كيليان مبابي، مهاجم ريال مدريد الحالي.

وذكرت صحيفة “ليكيب” الفرنسية أن “بي إس جي” لم يلتزم بالمهلة التي حددتها رابطة الأندية الفرنسية بشأن سداد 55 مليون يورو لمبابي، والتي تمثل قيمة رواتب اللاعب في آخر 3 أشهر له مع النادي.

وأضافت الصحيفة أن سان جيرمان تقدم باستئناف ضد قرار الرابطة الفرنسية، مبررا موقفه بأنه يفوق الأمور القانونية، وذكر في مذكرة الطعن: “الأمر يتعلق بمسألة حسن النية والحفاظ على القيم واحترام المؤسسة الباريسية وجماهيرها، وهو أمر أكثر أهمية من أي لاعب”.

ونقلت الصحيفة عن بيان “بي إس جي”: “نطلب من اللاعب الالتزام بما قاله علنا وبشكل متكرر، خصوصا بعدما حقق مكاسب غير مسبوقة على مدار 7 سنوات في باريس”.

وأفاد “بي إس جي”، في بيانه، بأن هذا الاستئناف سيقدم أمام لجنة الطعون برابطة الأندية، ووفقا لنتيجة هذا الطعن فإن هناك طعن آخر يتم تجهيزه ليقدم أمام لجنة الاستئناف العليا بالاتحاد الفرنسي لكرة القدم.

وذكرت صحيفة “ليكيب” أن سلسلة الطعون قد تمتد أيضا للمحكمة الإدارية في فرنسا، وكذلك اللجنة الأولمبية الفرنسية.

وواصلت الصحيفة بأن مبابي والمقربين منه يعتبرون هذه الخطوات مجرد محاولة من النادي الباريسي لكسب الوقت من أجل الدخول في مفاوضات مباشرة على التسوية المالية.

واختتمت الصحيفة أن مبابي بإمكانه التصعيد أمام المحكمة الرياضية الدولية والاتحاد الأوروبي لكرة القدم، وقد يستمر النزاع بين مبابي وبي إس جي لعدة أشهر أو سنوات.

كورررة