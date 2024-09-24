تأجيل انطلاق «أبطال أفريقيا» و«الكونفدرالية» بسبب كأس المحليين

ابطال افريقيا

سيتأجل انطلاق مسابقتي دوري الأبطال وكأس الاتحاد (كونفدرالية)، بحسب ما قال مصدر في لجنة المسابقات بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) الثلاثاء، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، بسبب تصفيات كأس الأمم للاعبين المحليين.

وكان من المقرر أن ينطلق دور المجموعات الجمعة 25 أكتوبر (تشرين الأول)، قبل أن يتأجل إلى الثلاثاء 26 نوفمبر (تشرين الثاني).

وقال المصدر: «تمت مخاطبة الاتحادات الأعضاء في (كاف) التي تملك أندية مشاركة بمرحلة المجموعات، وسيتم الإعلان رسمياً على الموقع الرسمي للاتحاد الأفريقي في وقت لاحق».

وأوضح المصدر: «القرار كان ضرورياً بعدما اعتمدت اللجنة التنفيذية للاتحاد الأفريقي أجندة تصفيات بطولة الأمم الأفريقية للمحليين (تشان) التي تنطلق في 25 أكتوبر، وهو الموعد نفسه الذي كان محدداً لبداية مجموعات مسابقتي الأندية».

وقررت اللجنة التنفيذية لـ«كاف» في اجتماعها بنيروبي يوم 16 سبتمبر (أيلول)، إقامة كأس المحليين 2024 في الفترة من 1 إلى 28 فبراير (شباط) 2025، في ضيافة «شرق أفريقيا» من دون تحديد الدول أو ملاعب البطولة.

وأعلنت اللجنة في الاجتماع نفسه عن انطلاق التصفيات المؤهلة يوم 25 أكتوبر 2024.

وكان من المقرر إقامة البطولة المخصصة للاعبين الذين ينشطون بدوريات بلدانهم المحلية في العام الحالي، لكن عدم الاستقرار على بلد مضيف للبطولة أدى لتأجيل الأمر حتى مطلع العام المقبل.

وأضاف المصدر: «بعد التعديل، ستقام الجولة الأولى لمرحلة المجموعات يومي 26 و27 نوفمبر، على أن تقام الجولة السادسة والأخيرة أيام 17 و18 و19 يناير (كانون الثاني) 2025».

وتقام الأدوار النهائية في مواعيدها المحددة سلفاً، لتنتهي البطولتان في مايو (أيار) 2025.

وستسحب قرعة المسابقتين بالقاهرة في 7 أكتوبر المقبل.

وتأهلت الأندية الكبرى إلى دوري الأبطال، بعد انتهاء الدورين التمهيديين بمشاركة 58 نادياً. وستوزّع الأندية الـ16 على 4 مجموعات.

وتأهل الأهلي المصري، حامل اللقب وصاحب رقم القياسي في عدد الألقاب (12)، ووصيف البطل الترجي التونسي.

وحقق مانييما الكونغولي الديمقراطي إنجازاً تاريخياً في الموسم الأول الذي يشارك فيه، بعد إقصائه بيترو أتلتيكو الأنغولي.

كما تأهل حاملو اللقب السابقون على غرار مازيمبي الكونغولي الديمقراطي، والرجاء المغربي، وماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي، ومولودية الجزائر، وأورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي الذي تأهل إلى دور المجموعات بعد غياب 5 سنوات.

صحيفة الشرق الاوسط