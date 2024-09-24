والي الخرطوم :الطوف الامني حقق اختراقات كبيرة في التصدي للمجرمين وتنتظرة مهمة التشطيب النهائي للمعركة

أكد والى الخرطوم الأستاذ أحمد عثمان حمزة أن الطوف الامني المشترك حقق اختراقات كبيرة لتعزيز الحالة الأمنية ونشر الطمأنينة وسط المواطنين لافتاً الى أن المهمة الاساسية للطوف هي تنفيذ أوامر الطوارئ أبرزها منع حركة المواتر التى يستقلها منتحلي صفة القوات النظامية لممارسة الجريمة والتعدي على الممتلكات العامة والخاصة خاصة السرقات التي يقوم بها ضعاف النفوس في أمدرمان القديمة بعد تطهيرها من التمرد.

جاء ذلك ذلك خلال وقوفه اليوم على انحازات الطوف المشترك بالقبض على كمية من المسروقات

وذلك بحضور مدير شرطة الفريق شرطة أمير عبدالمنعم ومدير هيئة أمن ولاية الخرطوم اللواء أمن أحمد الطيب أمبيقا والمشرف على الطوف ومدير شرطة محلية كررى اللواء شرطة طه دفع الله.

وأشار الوالى وأشار الوالي أن المرحلة القادمة هي مرحلة (التشطيب) وهي مهمة شاقة تتقدم فيها كل القوات النظامية المشاركة في معركة الكرامة لتحقيق النصر على المليشيا المتمردة ويتكامل ذلك مت دور الطوف في التصدي للخلايا النائمة والمتعاونين والتصدي لكافة إنتهاكات المليشيا ضد المواطن الاعزل

مدير شرطة ولاية الخرطوم الفريق أمير عبدالمنعم أشار لانجازات الطوف المشترك من ضبط أعداد كببر من المتفلتين وبحوزتهم مسروقات تخص المواطنين تم التحفظ عليها بواسطة الشرطة فى مواقع آمنة حتى تسلم لأصحابها وفق الإجراءات القانونية ووصف وقوات الطوف المشترك بالزراع الأيمن لعمليات الأمن الداخلى لولاية الخرطوم لان القوة تضم كافة التشكيلات العسكرية من القوات المسلحة والشرطة وجهاز الأمن والمخابرات العامة .

المصدر إعلام ولاية الخرطوم