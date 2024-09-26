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أثارت المطربة السودانية الشابة هالة عمر, اهتمام جمهور مواقع التواصل الاجتماعي بتدوينة رومانسية في حق زوجها.
وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد نشرت المطربة تدوينتها عبر حسابها على فيسبوك وأرفقت معها صورة جمعتها بزوجها “وجدي”.
وكتبت هالة عمر: (لما يكون راجلك شخصية ناجحة ، قوية ، مؤثرة و محترمة في المجتمع وبحبك ، كل ما يعلى حيعليك معاه مادياً ومعنوياً وكل حاجة حتى لو انتشلك من قاع الأرض ، وحيكون حريص إنك تكبري و حيشجعك وحيصفق لانتصاراتك وحيشعر بالفخر كل مانجحتي وعلا شأنك فلو راجلك فيهو كل الحاجات دي ابقي عليهو عشرة لأنو نادر جداً).
وختمت تدوينتها التي رصدها محرر موقع النيلين وأثارت اهتمام الجمهور: ( وجدي حبيبي فيهو كل الصفات السمحة وكل الحاجات الذكرتها أنا بحبك شديد ربنا يحفظك لي ويخلينا لبعض).
جمهور مواقع التواصل ومتابعي حساب الفنانة, طالبوها بعدم ترديد أغنيات “الشلب”, بعد أبيات الغزل التي كتبتها في زوجها, حيث علق أحدهم ساخراً: (تاني ما تغني لينا أغاني الشلب ومرتك مالي مالها).
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالصورة.. الفنانة السودانية هالة عمر تتغزل في زوجها وتثير اهتمام الجمهور: (وجدي حبيبي فيهو كل الصفات السمحة) وساخرون: (تاني ما تغني لينا أغاني الشلب ومرتك مالي مالها) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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