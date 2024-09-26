بحث والي الخرطوم الأستاذ أحمد عثمان حمزة اليوم وبحضور مدير شرطة ولاية الخرطوم الفريق شرطة أمير عبد المنعم مع وفد الادارة العامة للشرطة المجتمعية برئاسة اللواء شرطة سيف الدين أحمد الحاج.

بحث الترتيبات الخاصة بتكوين هياكل الشرطة المجتمعية بولاية الخرطوم على مستويات الولاية والمحليات والأحياء ووسائل تشغيلها..

وأكد الإجتماع أن الشرطة المجتمعية تمثل شراكة كبيرة بين الشرطة والمجتمع وهي الأساس لتنفيذ لخطة تأمين الأحياء ويلعب المواطن دورا أساسياً في جمع المعلومات عن المهددات الامنية داخل الأحياء.

وأكد الوالي دعمه لمشروع الشرطة المجتمعية ولفت ان التحدى الاساسي هو النجاح في اختيار المتعاونين المتطوعين وأضاف :سنضع موجهات ومعايير لاختيارهم وتعهد بالعمل على ابعادها من أي انتماءات سياسية.

من جهته أكد مدير شرطة ولاية الخرطوم ان الشرطة ستضع كل إمكانياتها لتمكين الشرطة المجتمعية باعتبار ان عمل الشرطة يبدأ من الأحياء السكنية. المصدر إعلام ولاية الخرطوم

كانت هذه تفاصيل خبر إجتماع مهم برئاسة والي الخرطوم وضع الموجهات العامة لإكمال هياكل الشرطة المجتمعية وتشغيلها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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