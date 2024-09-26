268 إصابة جديدة بالكوليرا .. مركز عمليات الطوارئ الاتحادي يستعرض تقارير الإدارات المتعلقة بوباء الكوليرا والتدخلات

مركز عمليات الطوارئ الاتحادي يستعرض تقارير الإدارات المتعلقة بوباء الكوليرا والتدخلات

268 إصابة جديدة بالكوليرا ومنها 4 حالات وفاة.

استعرض مركز عمليات الطوارئ الاتحادي في اجتماعه الراتب اليوم الخميس، تقارير الإدارات بالصحة الإتحادية المتعلقة بوباء الكوليرا والتدخلات المنفذة.

وأعلن تقرير الوضع الوبائي للكوليرا بالبلاد،تسجيل (268) إصابة جديدة أمس الأربعاء في (6) ولايات، ومنها (4) حالات وفاة، حيث سجلت ولاية كسلا (88) إصابة من جملة الإصابات الجديدة، ومنها (3) حالات وفاة، القضارف (82) إصابة، نهر النيل (58) إصابة ومنها حالة وفاة واحدة، ثم النيل الأبيض إصابة، البحر الأحمر (10) إصابات، واخيرا الجزيرة (7) إصابة، وبها يرتفع تراكمي الإصابات في (58) محلية من (10) ولايات إلى (15،577) إصابة، ومن بينها (506) حالة وفاة.

واشار تقرير تدخلات الكوليرا، في محور معالجة الحالات، إلى الدخولات والوفيات بجانب استمرار التدخلات، فضلا عن التحديات، فيما نوه تقرير صحة البيئة والرقابة على الأغذية إلى الكلور المتوفر والمستهلك والتوزيع، علاوة على الحاجة والأنشطة المنفذة لمكافحة الكوليرا.

ولفت تقرير تعزيز الصحة، إلى جملة من الأنشطة المنفذة بعدد من الولايات عبر وسائل الاعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، مع الحوارات المجتمعية والزيارات المنزلية،في حين ابان تقرير الإمداد إلى موقف الإمداد المتوفر والمستهلك والحاجة.