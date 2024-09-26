⭕️ تنويه هام :

رئيس مجلس السيادة يلقي خطاب السودان اليوم أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك في تمام الساعة 11 ظهر اليوم بتوقيت مدينة نيويورك، الخامسة مساء بتوقيت السودان. وسيتم بث الخطاب بصورة مباشرة على تليفزيون السودان والإذاعة القومية و وكالة سونا وعلى المنصات الإعلامية لمجلس السيادة الإنتقالي. إعلام مجلس السيادة الانتقالي

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